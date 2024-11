Ídolo inglês acusa Vini Jr. de desrespeitar Rodri: 'Sem classe'

Imagem: Mike Egerton/EMPICS/PA Images via Getty Images

Gary Neville criticou a reação 'sem classe' de Vinícius Júnior após perder a Bola de Ouro para Rodri.

O que aconteceu

O ídolo do Manchester United e da seleção inglesa acusou o brasileiro de 'desrespeitar' o jogador do Manchester City ao não comparecer ao prêmio e ainda postar uma mensagem nas redes sociais dizendo que 'eles não estão preparados'.

Estou um pouco ofendido com a reação de Vinicius Jr. após não ter vencido [o prêmio], para ser sincero, e seus colegas profissionais também

Posso entender as pessoas em Madri e as pessoas no Brasil que estão chateadas porque seu 'menino' não ganhou o prêmio, porque ele é um talento especial, mas sinto que fazer o que fizeram e desrespeitar Rodri da maneira que fizeram é absolutamente indigno

Neville brincou ao dizer que Vini deveria ter convidado Rodri para a sua festa de comemoração da Bola de Ouro e o parabenizado pelo prêmio dizendo que ele é 'um grande jogador'.

Antes da fala do ex-jogador, a apresentadora britânica Rebecca Lowe classificou Vini Jr. como arrogante por ter previamente marcado duas festas para comemorar o prêmio da Bola de Ouro. "Ele é alguém que será respeitado em todo o mundo e um bom homem. Só acho que não teve classe", disse.

Neville se disse 'absolutamente encantado' com o prêmio de Rodri dada a sua consistência em 'um nível tão alto', tanto no City quanto na seleção espanhola.

As falas de Neville foram dadas durante o podcast "It's Called Soccer", comandado por ele e pelo também ex-jogador da Inglaterra Jamie Carragher.

O que mais ele disse

Prêmio a Rodri. "Honestamente, estou absolutamente encantado, não do ponto de vista pessoal. Não sou torcedor do Manchester City e as pessoas sabem disso... Estou muito feliz que Rodri tenha ganhado a Bola de Ouro e estou muito feliz que o prêmio tenha ido para um jogador que tem contribuído semana após semana, de forma consistente em um nível tão alto para seu clube e seu país".

Vini ainda ganhará a Bola de Ouro. "Vinicius é uma estrela, um jogador maravilhoso, e vai ganhar a Bola de Ouro um dia, tenho certeza, mas a ideia de que Rodri não merece vencer é completamente errada".

Prêmio não vai para o mais habilidoso. "A Bola de Ouro não é sobre o mais habilidoso e talentoso, na minha opinião, é sobre o melhor jogador e o jogador mais importante, e acho que esse cara é o Rodri".

Melhor meio-campista do mundo. "Ele é um jogador que todos no mundo deveriam amar e quase unificar a ideia de que Rodri é um jogador muito especial e traz uma influência incrível para um time de futebol. Ele é o melhor meio-campista do mundo por uma milha neste momento".

Título da Euro com a Espanha. "A propósito, a Espanha não era favorita, nem de longe era favorita para ganhar o Euro".