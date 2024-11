Garota perde autógrafos de pilotos e corre atrás de 'prejuízo' no GP de São Paulo

É muito comum ver pessoas correndo atrás dos pilotos da Fórmula 1 em busca de autógrafos. No GP de São Paulo, claro, não é diferente. Até mesmo pessoas que estão trabalhando na organização arranjam um tempinho para tietar os automobilistas. Este é o caso de Luana Casagrande.

A garota de 20 anos trabalha na barraca de frutas do paddock do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, e está tentando correr atrás de um 'prejuízo'.

Após coletar alguns autógrafos no GP de 2023 - ano em que estreou no evento -, Luana acabou os entregando para o seu padrasto, um grande fã da F1. Acontece que ele acabou perdendo o presente. Apesar do aviso da enteada, ele não tomou o devido cuidado com cartão e viu as assinaturas sumirem.

"Foi muito triste. Briguei muito com o meu padrasto. Falei que não ia dar mais nada para ele. Dei de presente para ele. Ganhei um boné também da Aston Martin e consegui um autógrafo do Alonso. Me enfiei em um monte de câmera e pensei que ele não negaria com um monte de câmera, né? Consegui. Esse ficou para mim, mas os cards da Ferrari foram para o meu padrasto, que é ferrarista doente, mas ele perdeu", relembrou.

Para este ano, a estudante de gastronomia trouxe à Interlagos uma camisa e uma caneta permanente. Desta vez, ela não vai dar o artigo de presente para ninguém.

"Estou tentando o máximo de autógrafos que eu conseguir. Dessa vez a camisa vai ficar comigo", disse à reportagem.

Luana coleta autógrafos no GP de São Paulo , de estar aqui. Gosto muito de carro, isso ajuda também. Meu padrasto é fissurado. Desde criança ele corre. É mágico estar aqui, ouvir o som dos carros, sentir o cheiro...É uma sensação que não dá para explicar. Só quem está aqui consegue saber. O esporte também é magnífico, é o puro luxo. Surreal", finalizou.

Com Luana à espera de novos autógrafos, o GP de São Paulo segue a todo vapor neste sábado, com a sprint, marcada às 11h (de Brasília). Na sequência, haverá a classificação para a corrida, às 15h. A prova principal, por sua vez, será no domingo, às 14h.