Fluminense e Marcelo debatem rescisão após desentendimento com Mano Menezes

Do UOL, no Rio de Janeiro

O relacionamento entre Fluminense e Marcelo pode chegar ao fim. Clube e jogador debatem uma rescisão de contrato após o desentendimento com o técnico Mano Menezes no empate com o Grêmio, na sexta-feira.

O que aconteceu

Reuniões no CT Carlos Castilho devem definir o futuro do jogador. A informação inicial é da TNT Sports e confirmada pelo UOL.

O caminho mais provável é uma rescisão. Ainda não há uma definição concreta até o momento.

O problema aconteceu já na reta final da partida no Maracanã. Marcelo entraria na vaga de Lima e ouvia as orientações do treinador. Mano se irritou com um comentário e mandou o lateral voltar para o banco.

O técnico não esclareceu o que foi dito. Ele disse apenas não ter gostado do que ouviu. O clima de Marcelo no dia a dia do Flu já não é dos melhores.

O presidente Mário Bittencourt falaria após a entrevista coletiva de Mano Menezes sobre o assunto, mas isso mudou. O presidente apenas fez um pronunciamento sobre arbitragem e não abriu para perguntas.

Marcelo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Em setembro, ele foi homenageado pelo Fluminense com o nome no estádio do CT em Xerém. Naquele momento, manifestou o interesse em permanecer no clube a partir de 2025.