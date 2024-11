Fluminense e Marcelo acertam rescisão de contrato em comum acordo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Marcelo não é mais jogador do Fluminense. O jogador acertou a rescisão de contrato com o clube após reuniões no CT Carlos Castilho neste sábado. O vínculo era válido até o fim de 2024.

O que aconteceu

A rescisão acontece após o desentendimento com Mano Menezes. O clima com o jogador no dia a dia já não era dos melhores e o problema foi a gota d'água. O clube entendeu que, depois do episódio, sobraram poucas alternativas para essa relação.

O Fluminense oficializou a decisão em comum acordo através de nota oficial. Reuniões aconteceram no CT durante este sábado para sacramentar a decisão entre as partes. Marcelo apenas entrou como colaborador na publicação do Instagram, mas ainda não se manifestou individualmente.

O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024. Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios.

O problema aconteceu já na reta final da partida no Maracanã. Marcelo entraria na vaga de Lima e ouvia as orientações do treinador. Mano se irritou com um comentário e mandou o lateral voltar para o banco. O técnico não esclareceu o que foi dito. Ele disse apenas não ter gostado do que ouviu.

O presidente Mário Bittencourt falaria após a entrevista coletiva de Mano Menezes sobre o assunto, mas isso mudou. O presidente apenas fez um pronunciamento sobre arbitragem e não abriu para perguntas.

Marcelo foi anunciado pelo Flu em fevereiro de 2023. Ele foi o maior reforço daquela temporada que terminou com o título da Libertadores. A recepção foi em um Maracanã lotado. Em setembro, ele foi homenageado pelo clube com o nome no estádio do CT de Xerém, onde fica a base.

Problemas físicos atrapalharam a trajetória de Marcelo no Fluminense. Em 2023, ele atuou em 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Em 2024, foram 36 jogos, três gols e duas assistências. Ele teve um bom início de ano, mas depois teve dificuldades para completar jogos.

A definição acontece faltando seis jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O clube segue na luta contra o rebaixamento.