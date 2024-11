Flamengo x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Brasil

Começa na tarde deste domingo a disputa da final da Copa do Brasil de 2024 entre Flamengo e Atlético-MG. O primeiro jogo da decisão será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video transmitirão a partida.

COMEÇOU A PREPARAÇÃO PARA A FINAL! O Mengão treinou na tarde desta quinta (31), no Ninho do Urubu, com foco na decisão da @CopaDoBrasilCBF! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/8mApScrfzS ? Flamengo (@Flamengo) October 31, 2024

As duas equipes, que entraram na competição na terceira fase, chegam para a grande final em pé de igualdade e sem favoritismo claro para qualquer um dos lados. A campanha do Rubro-Negro tem números ligeiramente melhores, com seis vitórias, um empate e uma derrota, contra quatro vitórias, três empates e uma derrota do Galo. O Atlético tem o ataque mais positivo, com dez gols marcados, mas o Fla aparece com a defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido, além do melhor saldo de gols, seis contra cinco.

Para chegar à final, o Flamengo passou por Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians, enquanto o Atlético-MG eliminou Sport Recife, CRB, São Paulo e Vasco da Gama.

Para a equipe carioca, esta será a última chance de conquistar um título de peso na temporada. Campeão do Campeonato Carioca, o Mais Querido foi eliminado na Libertadores nas quartas de final e, embora matematicamente com chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, está longe dos líderes, restando poucas rodadas para o fim da competição.

A missão do Atlético-MG no Brasileirão é ainda mais difícil e beira o impossível, porém, a equipe mineira está classificada para a final da Libertadores e pode faturar dois grandes títulos em 2024.

Tradicionais rivais do futebol brasileiro, Flamengo e Galo se encontraram apenas uma vez este ano, no primeiro turno do Brasileiro. Em Belo Horizonte, o Fla conquistou uma vitória maiúscula por 4 a 2, surpreendendo o Galo na Arena MRV. Já em 2023, foram dois confrontos, com uma vitória para cada lado, ambos triunfando na casa do adversário.

Com quatro títulos para o Rubro-Negro e dois para o Atlético-MG, as duas equipes farão uma final inédita na Copa do Brasil.

Em termos de baixas no elenco para os jogos finais, a situação do Flamengo é mais grave. Ao longo da temporada, o time perdeu os atacantes Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Carlinhos, o lateral esquerdo Viña e o meia De La Cruz, todos entregues ao departamento médico. Além destes, o atacante Bruno Henrique e o volante Pulgar estão suspensos e não poderão entrar em campo neste domingo.

Por outro lado, o lateral esquerdo Alex Sandro e o zagueiro David Luiz estão treinando normalmente e devem ficar à disposição. Com isso, Filipe Luís tem algumas opções para compor o meio de campo sem a presença do chileno. O mais provável é que ele opte por formar a dupla de volantes com Evertton Araújo e Alcaraz, mas também pode utilizar o zagueiro Léo Ortiz como primeiro volante, Fabrício Bruno na zaga e Evertton Araújo ou Alcaraz como segundo volante.

No Galo, o técnico Gabriel Milito tem como desfalques certos Bernard e Cadu, que estão no departamento médico, além do volante Fausto Vera e do atacante Deyverson, que não podem atuar por já terem defendido outros times na atual edição do torneio. A novidade na escalação pode ficar por conta de Zaracho, meia que fica à disposição após dois meses afastado por lesão e disputa posição com Guilherme Arana.

A segunda e decisiva partida da final será realizada no outro domingo (10/11), também às 16h, mas na Arena MRV, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 3 de novembro de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Alcaraz (Fabrício Bruno), Arrascaeta e Gerson; Michael (Plata) e Gabigol



Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana (Zaracho) e Rubens; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito