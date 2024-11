Flamengo prepara festa e orienta torcedores para a final da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Flamengo prepara uma grande festa para a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. O estádio terá fogos, fumaça, mosaico e outros itens para esquentar o clima na decisão, que começa às 16h (de Brasília).

O que aconteceu

As organizadas se uniram ao clube para preparar a festa. Neste sábado, as torcidas divulgaram em conjunto as orientações para os torcedores que vão ao Maracanã no jogo de ida.

A final terá queima de fogos, fumaça nas cores do clube, faixas verticais nas arquibancadas e um mosaico 3D, como apurou o UOL. Além disso, 150 bandeiras de mastro, 22 mil bandeirolas e 24 mil rolos de papel higiênico para soltar na entrada do time.

Entre os pedidos das organizadas estão cantar os 90 minutos e entrar cedo para colaborar com a festa. Além disso, quem estiver com o papel higiênico na parte de cima do estádio precisará segurar na ponta e arremessar o rolo.

Mais de 56 mil ingressos foram vendidos para a final. O Flamengo espera pelo menos 65 mil presentes na decisão. Não haverá venda de ingressos no dia da partida.

Esquema de segurança

A Prefeitura do Rio preparou um esquema especial para a final. As interdições no entorno começam às 12h. O transito só retomará sua atividade normal depois das 20h.

Pela magnitude da partida, os portões podem abrir antes das 14h. Geralmente são abertos duas horas antes de todos os jogos, mas será um duelo de grande apelo.

São mais de duas mil pessoas envolvidas no esquema de segurança da partida. A Polícia Militar terá 940 agentes, enquanto Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vão atuar com 270 pessoas. Outros órgãos também estão envolvidos na operação.

Haverá uma barreira de segurança para acessar o perímetro do estádio. Para passar por elas, toda compra feita online gerará um QR Code dinâmico que servirá como acesso ao perímetro no aplicativo Fla Ingressos. O acesso em qualquer setor será por biometria.