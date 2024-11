Flamengo fecha preparação para final e deve ter trio ofensivo como novidade

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo deve ter um trio ofensivo como novidade para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, pela final da Copa do Brasil. Filipe Luís encerrou a preparação no Ninho do Urubu com Gabigol, Michael e Gonzalo Plata na frente.

O que aconteceu

Filipe só divulga a escalação fechada na preleção da partida. Entretanto, se ele mantiver o que indicou nos treinamentos, o time terá mudanças na lateral-esquerda, no meio e na frente.

Alex Sandro retorna ao time. O lateral ficou fora contra Juventude e Internacional por um desconforto na coxa direita. Ele e David Luiz treinaram normalmente com o grupo nos últimos dias. Ayrton Lucas vai para o banco.

No meio, Alcaraz não ganhará uma vaga. Evertton Araújo se mantém na equipe depois de ser titular nos últimos jogos e atua ao lado de Arrascaeta e Gerson.

O provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

Bruno Henrique e Erick Pulgar estão suspensos. Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos se recuperam de lesões. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada. A informação sobre o possível time foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Flamengo e Atlético-MG fazem o jogo de ida às 16h (de Brasília), no Maracanã. A volta será no próximo domingo, dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV.