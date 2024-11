Filipe Luís esboça escalação do Flamengo para jogo de ida da final da Copa do Brasil; confira

O Flamengo encerrou, neste sábado, sua preparação para o confronto de ida da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca recebe o Atlético-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Filipe Luís esboçou a escalação para a partida. A boa notícia foi o retorno do lateral esquerdo Alex Sandro, que se recuperou de um problema físico e pode voltar a ficar à disposição.

Já a novidade será a escalação do atacante Michael. O jogador deve formar o tiro de ataque com Gonzalo Plata e Gabriel Barbosa.

Em contrapartida, o Flamengo não poderá contar com o volante Pulgar e o atacante Bruno Henrique. Ambos estão suspensos - o volante por acúmulo de cartões amarelos e o atacante pela expulsão na semifinal contra o Corinthians.

Também são baixas por lesão os atacantes Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, além do lateral esquerdo Viña e do volante Nicolás de La Cruz. Carlinhos também não irá para o jogo, uma vez que já disputou a Copa do Brasil por sua antiga equipe.

Assim, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

O Flamengo vai em busca de seu quinto título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro já ergueu a taça em 1990, 2006, 2013 e 2022. Do outro lado, o Atlético-MG quer o tricampeonato - foi campeão nos anos de 2014 e 2021.