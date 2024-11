F1: Após fila de 4h, fãs entram no GP de São Paulo sem leitura de ingressos

Do UOL, em São Paulo

O 2º dia do GP de São Paulo foi marcado por caos nas entradas de alguns setores do Autódromo de Interlagos.

O que aconteceu

Na manhã deste sábado (2), filas quilométricas se formaram nas entradas dos setores A e G. Segundo relatos, houve problemas na organização e nas catracas. Fãs aguardaram cerca de 4h para entrar no autódromo.

A colunista Julianne Cerasoli esteve no grid de largada da corrida Sprint, às 11h, e verificou que o setor A tinha muitos lugares vazios durante a prova. A arquibancada só começou a encher após às 12h, quando Lando Norris já havia confirmado sua vitória.

Arquibancada do setor, do Autódromo de Interlagos, às 11h e às 14h deste sábado (2) Imagem: Montagem UOL/Pedro de Sousa

Um grupo de amigos assistiu à transmissão da prova completa pela "F1 TV", através dos celulares. Ana Priante contou à reportagem que entrou na fila às 8h30, mas só conseguiu entrar no autódromo depois do meio dia.

A fila estava imensa e completamente desorganizada, no mesmo local em que nós estávamos, tinham pessoas que chegaram às 10h, por exemplo. Enquanto isso, nossos amigos que estavam em outros setores, com visão pro setor A, falavam que estava vazio. A entrada foi muito lenta e teve muita gente furando fila. Não tinha ninguém organizando e explicando a ordem correta.

Ana Priante, fã de F1, em entrevista ao UOL Esporte

Torcedores assistem à corrida Sprint na fila para o setor A Imagem: Arquivo Pessoal/Letícia Oliveira

Inclusive, na hora de passar pela catraca, não houve leitura do QR Code dos ingressos e nem revista. Outros fãs relataram a mesma situação.

Os poucos funcionários estavam tão sobrecarregados que não teve revista nenhuma e nem conferência dos ingressos, inclusive nem olharam meu ingresso, entrei direto. Eu abri o ingresso na wallet do iPhone para passar, tentei passar na leitora, e a moça me disse: 'Pode passar direto'. O mesmo aconteceu com outras pessoas.

Ana Priante

Questionada pelo UOL, a assessoria do GP ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A organização apura os fatos.