F. Melo faz gesto de roubo e é expulso; presidente do Flu ofende: 'Ladrão'

Felipe Melo foi expulso do banco de reservas no fim do jogo entre Fluminense x Grêmio após fazer um gesto indicando roubo. Os times empataram por 2 a 2 no Maracanã, pelo Brasileirão, e o presidente Márcio Bittencourt chamou o juiz de 'ladrão e vagabundo', segundo a súmula.

O que aconteceu

O camisa 30 do Fluminense se revoltou com o pênalti marcado a favor do Grêmio no fim do jogo. O time carioca vencia por 2 a 1 e cedeu o empate com a cobrança convertida por Reinaldo.

O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou a expulsão na súmula, alegando que Felipe Melo 'virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: "O Fluminense está sendo roubado'. Antes disso, o jogador se dirigiu ao juiz 'aplaudindo as decisões de maneira irônica e desrespeitosa'.

Kauã Elias, companheiro de Felipe Melo, também criticou a arbitragem na saída de campo e disse que o Fluminense vem sendo repetidamente prejudicado na competição, recordando a derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro no primeiro turno.

Essas coisas acontecem sempre contra a gente. Já vem se repetindo diversas vezes. Ele é o mesmo árbitro que deu o pênalti contra o Cruzeiro. Contra o Fluminense, sempre prevalece o outro time. A gente tem que ver isso. No jogo passado foi afastado o quarto árbitro por causa disso. Não está certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. É sempre a gente que perde um ponto, que perde três pontos. Isso não pode acontecer

O empate com sabor de derrota levou o Fluminense a 37 pontos, deixando-o a apenas três da zona de rebaixamento. O time carioca volta a campo na próxima sexta-feira (8) para encarar o Internacional, no Beira-Rio, às 18h (de Brasília).

'Vagabundo e ladrão'

Matheus Delgado também relatou na súmula que jogadores e dirigentes do Fluminense 'reclamaram acintosamente' com a equipe de arbitragem quando esta se dirigia ao vestiário.

Márcio Bittencourt, presidente do Flu, foi um dos identificados. Segundo o árbitro, ele proferiu as seguintes palavras: