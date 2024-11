Dudu recebe homenagem das mãos de Ademir da Guia por marca pelo Palmeiras

A manhã deste sábado foi mais que especial para Dudu. O atacante do Palmeiras recebeu uma homenagem das mãos do ídolo alviverde Ademir da Guia após ter completado 450 jogos com a camisa do Verdão. O registro da visita do histórico jogador à Academia de Futebol foi feito pelo próprio Dudu.

Dudu foi presenteado com uma camisa estampada com o número 450, que representa o total de jogos defendendo o Palmeiras. O atleta alcançou tal marca ao atuar contra o Fluminense, no último dia 26 de julho, mas só recebeu a homenagem agora, mais de três meses depois. Ele publicou uma mensagem de agradecimento a Ademir da Guia e exaltou o ídolo nas redes sociais.

"Hoje, foi um dia muito especial para mim. Tive o prazer e a honra de receber essa camisa em homenagem aos meus 450 jogos pelo Palmeiras diretamente das mãos do Seu Ademir, o maior ídolo da história desse clube. Seu Ademir, já conversamos muitas vezes e o senhor sabe do carinho, respeito e admiração que tenho pelo senhor. Quem sabe, daqui uns 50 anos, por causa das minhas conquistas e feitos pelo Palmeiras, eu também possa ser lembrado com carinho pelos torcedores, assim como o senhor é até hoje e sempre será", escreveu Dudu.

O camisa 7 palmeirense ainda completou: "Ídolos, como nós sabemos e ao contrário do pensamento de algumas pessoas, são eternos. Nada poderá apagar o que cada atleta, cada ídolo, fez pelo clube. Muito obrigado, Seu Ademir, por ter ido até o CT para fazer essa linda e inesquecível homenagem! Obrigado por tudo".

Dudu ainda tenta retomar sua melhor fase no clube depois de se recuperar de lesão no joelho direito. Após voltar a ser relacionado, em junho, o atacante teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro e ainda teve de passar por um processo de recondicionamento físico no mês de agosto.

Desde então, o jogador vem tentando recuperar seu espaço entre os titulares do Palmeiras, mas enfrenta alta concorrência no setor ofensivo, que conta com peças como Estêvão, Felipe Anderson, Lázaro e Maurício, por exemplo.

Apesar do pouco espaço atual, Dudu é reconhecido como um dos grandes da história do Palmeiras. Ele é o jogador do elenco com mais jogos (457), vitórias (265), o segundo com mais gols (88, atrás de Raphael Veiga, com 100) e assistências (102). Além disso, é ainda o segundo maior artilheiro do clube no século, atrás novamente de Veiga.

Ao todo, Dudu já conquistou 12 títulos com o Palmeiras: ganhou uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).