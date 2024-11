F1: Chuva castiga Interlagos, e classificatório é adiado para domingo

Do UOL, em São Paulo

A classificação para o GP de São Paulo, prevista para as 15h deste sábado (2), foi adiada para domingo (3) após forte chuva que atingiu o Autódromo de Interlagos. Ainda não há previsão de início para a sessão.

O que aconteceu

A organização optou pelo adiamento definitivo por falta de visibilidade e acúmulo de água na pista, quase 2h depois do horário inicial.

A volta de Lewis Hamilton com a McLaren icônica de Ayrton Senna estava agendada para as 17h, mas também foi remarcada. Toda a programação oficial da tarde foi alterada.

Agora, a FIA está fazendo a verificação final sobre qual será o momento certo para organizar a classificação e traçar um plano para completar o dia, porque como vocês sabem é um grande evento e precisamos ter certeza de que podemos maximizar tudo, em todas as condições que possam ser aceitáveis, claro. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1

O dilúvio em Interlagos começou cerca de 45 minutos antes do início da classificação para o GP — a corrida está marcada para este domingo (3), às 14h (de Brasília). Muitos raios e trovões atingiram a região, além de ventos fortes.

Por conta da intensidade da chuva em um curto período, muitas poças se formaram na pista. A equipe da organização passou cerca de 30 minutos tentando retirar a água acumulada, mas a garoa continuou, dificultando o escoamento total.

Uma das preocupações, que culminou no adiamento, são os pneus especiais para chuvas fortes. Por conta da tração, os pneus espirram muita água, o que prejudica a corrida.

O UOL apurou que a F1 queria manter a classificação para este sábado "por motivo de força maior", apesar de uma regra da FIA determinar ela aconteça em até 4h após o fim da sessão de Spint. "No segundo dia de corrida em pista, com início não inferior a três (3) horas, e não superior a quatro (4) horas após o final do Sprint", diz a regra da FIA. A Sprint deste sábado terminou por volta das 11h30.

O que diz a FIA sobre o adiamento

A decisão foi tomada devido à falta de visibilidade provocada pelo nível de chuva que temos registado nas últimas horas. Há muita água parada em partes do circuito, o que torna as condições inseguras.

Por mais que todos desejemos ver a competição na pista, a segurança dos pilotos, membros da equipa, voluntários, oficiais e espectadores é a nossa principal prioridade.

A decisão sobre o horário de início da qualificação amanhã de manhã será tomada o mais rápido possível.

Chuva causa estragos

Várias estruturas do autódromo foram afetadas pela água, inclusive o setor coberto do paddock, que possui algumas frestas e clareiras. Um dos camarotes foi inundado por conta de um buraco no teto. Os fãs registraram a força da natureza em diversos vídeos publicados nas redes sociais.