Diego Pituca leva terceiro cartão amarelo e desfalca Santos na próxima rodada da Série B

O Santos terá um desfalque de peso para o seu próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. O meio-campista Diego Pituca recebeu o terceiro cartão amarelo neste sábado, na vitória sobre o Vila Nova, e terá que cumprir suspensão.

Desta maneira, o técnico Fábio Carille precisará promover mudanças na equipe. A tendência é que Tomás Rincón ou Sandry substituam Pituca.

O Peixe tinha uma longa lista de pendurados, mas só o meio-campista levou amarelo. Hayner, JP Chermont, Sandry, Rincón, Giuliano, Serginho e Guilherme passaram ilesos e, portanto, estão à disposição.

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Com a vitória deste sábado, o time só precisa de um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo, para assegurar o acesso à Série A.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e, se o Vovô perder ou empatar com o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Primeira Divisão.

O duelo do Peixe com o Coritiba está marcado para segunda-feira da semana que vem, dia 11. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Couto Pereira, pela antepenúltima rodada da Segunda Divisão.