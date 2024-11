Diany conta expectativa para semi do Paulista e projeta Palmeiras x Ferroviária: "Decidido no detalhe"

A equipe feminina do Palmeiras tem compromisso decisivo neste sábado, contra a Ferroviária, em jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. A meio-campista Diany falou sobre as expectativas para o jogo que acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 18h30 (de Brasília).

"A expectativa é boa, de que serão dois grandes jogos. Foi um tempo importante para podermos corrigir e aprimorar, mas estamos com muita vontade de voltarmos a jogar, principalmente agora nesta fase decisiva. Devemos entrar muito ligadas porque são jogos decisivos como esse são jogos extremamente decididos nos detalhes", disse.

A decisão da semi do Estadual é disputada em jogos de ida e volta. Donas da melhor campanha na primeira fase, as Palestrinas farão o segundo jogo no Allianz Parque, no dia 9. Diany comentou a importância dos dois jogos e a possibilidade de decidir em casa.

"É motivador! Estamos felizes em poder fazer esse jogo importante no Allianz e encontrar ainda mais de perto a torcida. Então, será um grande momento mas todo o esforço agora tem sido no primeiro jogo, é assim que tem que ser, buscar fazer o melhor resultado possível neste primeiro confronto e levar a decisão pra casa numa boa condição", declarou.

Agora é decisão! ??? A sexta-feira das Palestrinas começou com treino tático em Vinhedo! ?#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/X2aWgtSxyA ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 1, 2024

Essa é a última oportunidade das comandadas de Camilla Orlando conquistarem um título na temporada. No Brasileirão, as Palestrinas acabaram sendo eliminadas pelo Corinthians na semifinal. Diany não vê essa última chance como "peso".

"Não diria que pesa, mas sim que é mais uma oportunidade nesta temporada. Fizemos uma campanha muito boa no Brasileiro e por desatenção e falhas nossas as coisas saíram do planejado e do que poderíamos fazer pela nossa capacidade. Então agora temos mais uma oportunidade e o foco é total nisso, no hoje e no agora e no que ainda podemos fazer", finalizou.