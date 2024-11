Com gol no fim, Messi e Inter Miami perdem para Atlanta na MLS

Neste sábado, o Inter Miami, equipe de Lionel Messi, perdeu para o Atlanta United de virada por 2 a 1, no Mercedes-Benz Stadium, pela primeira fase dos playoffs da MLS, liga norte-americana de futebol. Os gols do time visitante foram marcados por David Martínez. Enquanto Derrick Williams e Xande Silva anotaram para os mandantes.

Assim, terá um terceiro confronto entre as equipes. Nesta fase, ocorre uma disputa de melhor de três, sem empates e sem contar o saldo de gols. Em caso de igualdade no tempo normal, o jogo é decidido nos pênaltis.

No primeiro duelo, o time do atacante Luis Suárez venceu por 2 a 1. O terceiro jogo entre Inter Miami e Atlanta United será realizado no sábado seguinte, às 22h (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida.

O Inter Miami abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. O zagueiro David Martínez aproveitou a falha do goleiro Guzan na reposição da bola e chutou por cima para balançar as redes.

Aos 12 minutos da etapa final, o Atlanta chegou ao empate. Após cruzamento na área, Derrick Williams cabeceou de peixinho para o fundo do gol.

No fim do jogo, já nos acréscimos, o Atlanta fez o gol da vitória. Aos 48 minutos, Xande Silva acertou uma bomba de fora da área e decidiu o duelo contra o time de Lionel Messi.