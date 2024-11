Cléber Machado sobre demissão da Globo: 'Achava que me aposentaria lá'

O narrador esportivo Cléber Machado foi sincero no Alt Tabet, do Canal UOL, ao dizer que foi pego de surpresa pela demissão, mas negou que tenha ficado triste. "Eu não esperava, não achava que fosse sair e pensava que me aposentaria lá. Agora: eu achar é uma coisa, quem decide, decide outra. Não chorei, não fiquei triste".

Embora negue mágoas, ele ressaltou que não demitiria um profissional com mais de três décadas de contrato. "Se eu acho que fizeram como eu faria com um profissional com o tempo de casa como eu? Não faria. Mas nem uma bronca. Vou trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas".

Cléber Machado: 'Me incomoda ex-atleta achar que só ele entende de futebol'

O jornalista afirmou se incomodar com ex-jogadores de futebol que acreditam que apenas eles têm conhecimento do esporte. Machado destacou que para ter uma boa narração é necessário tanto a participação do ex-atleta, quanto do jornalista, além do locutor.

Para o narrador, uma pessoa que não foi jogador profissional também pode ter conhecimento do esporte. "Uma coisa que me incomoda muito é quando um ex-jogador acha que só ele entende de futebol, porque ele jogou e você não. Eu sei quando o cara [erra o lance]. Se o drible foi bom ou não, se o jogador bateu na bola assim ou assado, eu sei. Mas, claro, tem coisa que eles enxergam diferente."

O locutor esportivo ressaltou que a participação de ex-jogadores nas transmissões é tão necessária quanto a do jornalista. "Acho que a transmissão hoje não é a mesma coisa sem um ex-atleta. Se eu montar uma equipe minha, tem um jornalista e um ex-atleta, acho que eles se completam. O comentarista atleta, além de ter a experiência em campo, tem a experiência do vestiário. Esse cara viveu [esse ambiente]. E o jornalista tem outro modo de expressar a informação. Acho que essa junção é boa".

Sobre trocar SBT por Record: 'Ninguém foi traído'

Ele destacou que trocar de ambiente de trabalho é algo natural, e ressaltou ter feito todo esse processo de forma clara com o SBT. "É um processo que está rolando, nem é muito oportuno falar ainda sobre isso. Mas foi um processo superclaro. Assim que eu recebi a proposta [da Record], foi comunicado ao SBT. Durante todo esse tempo foi conversado com o SBT e eu continuo no SBT até o final da temporada. Está tudo muito transparente, como tem que ser".

O narrador ressaltou que "ninguém foi traído" nessas negociações. "E só para completar: tudo é muito relativo, porque há um ano eu tinha proposta do SBT e da Record, e eu optei por uma proposta profissionalmente mais interessante [na época]. Agora recebi uma proposta, conversei, tudo absolutamente transparente. Ninguém foi traído. Há um exagero de curiosidade com quem trabalha em televisão".

