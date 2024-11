Calleri conhece bastidores da F1 e declara torcida pelo argentino Colapinto

Assim como Lucas, Jonathan Calleri marcou presença no GP de São Paulo neste sábado. O atacante do São Paulo foi ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, e conversou com a Gazeta Esportiva. O argentino celebrou a oportunidade de ver de pertinho os bastidores da Fórmula 1.

"Muito bonito estar aqui. É bonito ver como é aqui dentro, as pessoas que trabalham aqui, toda estrutura que montaram...estou muito feliz de estar aqui", disse o jogador, que lamentou o adiamento do treino classificatório devido à forte chuva.

"Não tem nada a ver com o futebol. Com essa chuva, tem 22 caras correndo atrás da bola e brigando como se fosse a última do mundo. Mas é bem bonito ver os carros e tudo que acontece", completou.

Calleri, aliás, está na torcida por Franco Colapinto, piloto argentino da Williams.

"Vamos ver amanhã se a gente consegue ver o Colapinto. A gente torce por ele. Não falei com ele, mas é um cara que está representando a Argentina. Você sabe como são os torcedores argentinos, em qualquer esporte. Feliz de ver ele representando o nosso país", finalizou.

O GP de São Paulo segue neste domingo, com o treino classificatório pela manhã e a corrida às 14 horas (de Brasília).