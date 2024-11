Bruno Senna revela conversa com técnico do Palmeiras e analisa momento do Brasil na F1

Bruno Senna está acompanhando de perto o GP de São Paulo. O sobrinho de Ayrton Senna marcou presença no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, nesta quinta-feira, e teve a oportunidade de conversar com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o atual piloto da categoria WEC, revelou como foi esse bate-papo e exaltou o comandante português.

"O Abel é um gentleman. Não conhecia ele antes, ele foi extremamente simpático, me contou que conheceu minha irmã. Contou que era fã do Ayrton e o pai dele fã do Prost, então dava briga no final de semana. Foi muito legal conhecê-lo. Sempre temos que admirar outros esportes. Ele mostrou, como uma pessoa especial que é, que está envolvido em outros esportes. Foi maravilhoso", contou.

Bruno Senna também destacou a sua torcida para que a Fórmula 1 volte a ter brasileiros. O automobilista de 41 anos vê com bons olhos o crescimento de dois garotos. São eles: Gabriel Bortoleto, piloto de testes da McLaren, e Felipe Drugovich, da Aston Martin.

"Está faltando brasileiro. O Drugovich provou já o talento dele, dominando a F2. Mas não estar engatado já em uma equipe dificulta muito a entrada. Eu sei pela minha própria história. Ele já mais do que provou o seu talento. Ele precisa ter o feeling de quanto demora para achar uma oportunidade. Se não achar, vai ter que correr em outras categorias para perpetuar a carreira dele, que é o mais importante", disse.

"O Gabriel está arrebentando, vem para ganhar a F2 em seu primeiro ano. Não é fácil. Você vê que ele é inteligente, se adapta rápido. Na F3 também arrebentou. Temos que torcer por ele nessas próximas corridas para sacramentar o negócio. Conversei com ele. Até brinquei que vou furar o pneu do Isack Hadjar para ele levar logo a F2", finalizou.

Drugovich é reserva da Aston Martin desde 2023. No GP do México, na última semana, ele teve a oportunidade de participar do treino livre.

Bortoleto, por sua vez, compete na Fórmula 2, pela Invicta Racing, e faz parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. Ele sagrou-se campeão da Fórmula 3 em 2023 e lidera a F2 em sua temporada de estreia.

O GP de São Paulo segue a todo vapor neste sábado, com a sprint, marcada às 11h (de Brasília). Na sequência, haverá a classificação para a corrida, às 15h. A prova principal, por sua vez, será no domingo, às 14h.