Benfica vira sobre o Farense e vence a quinta seguida pelo Campeonato Português

O Benfica visitou o Farense, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Português. Estádio Algarve, o time visitante venceu, de virada, por 2 a 1, com gols de Álvaro Carreras e Vangelis Pavlidis. Darío Poveda marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Benfica vai aos 22 pontos e segue na 3ª posição. Essa foi a quinta vitória seguida da equipe, que está invicta há oito rodadas. Por outro lado, o Farense segue na lanterna da competição, com apenas quatro tentos somados e uma vitória.

O Benfica volta a campo na próxima quarta-feira (06), às 17 horas (de Brasília), quando visita o Bayern de Munique, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O Farense visita o Casa Pia no próximo sábado, às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Pina Manique.

O Farense abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa. O brasileiro Pastor arrancou pela ponta direita e cruzou para Darío Poveda, que bateu de primeira e marcou um belo gol. O empate do Benfica saiu logo na sequência. Álvaro Carreras recebeu de Kerem Akturkoglu e bateu no cantino para deixar tudo igual, aos 21 minutos.

Já no segundo tempo, depois de boa jogada de Ángel Di María, Akturkoglu recebeu na linha de fundo e rolou para Vangelis Pavlidis, que chegou batendo de primeira e virou o jogo para o Benfica, aos nove minutos.