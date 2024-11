Vitória vira, derruba Athletico e fica mais longe da zona de rebaixamento

O Vitória venceu o Athletico por 2 a 1 de virada neste sábado (2), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Alerrandro e Matheusinho marcaram para os visitantes. Julimar abriu o placar a favor dos donos da casa.

O Vitória deu um salto na tabela, chegando na 12ª posição, com 38 pontos. O Athletico agora está na zona de rebaixamento, em 17º, com 34 pontos, porque o Red Bull Bragantino empatou com o Cuiabá e chegou aos 35 pontos, em 16º, primeiro time fora do Z4.

As equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (9). O Vitória enfrenta o Corinthians no Barradão, enquanto o Athletico visita o São Paulo.

Como foi o jogo

Em confronto direto na luta pelo rebaixamento, as equipes mostraram um jogo equilibrado em Curitiba. Após meia hora de um Athletico ofensivo e um Vitória organizado no contra-ataque, o 1 a 1 aconteceu com apenas um minuto de diferença.

Tudo igual. Os donos da casa contaram com um vacilo na defesa adversária para superar Lucas Arcanjo, que aparecia bem no jogo. Julimar cruzou na pequena área buscando um desvio, mas a bola pingou na frente do goleiro e entrou direto. Em resposta, o Vitória também se beneficiou de erro na zaga para empatar. Kaique Rocha teve a chance de afastar o perigo, mas furou no chute e deixou Alerrandro com a posse para marcar.

Virada esquenta a partida. O Vitória cresceu no jogo e construiu uma bela jogada de troca de passes para marcar o segundo e ficar à frente no placar com Matheusinho. Do outro lado, Lucas Arcanjo foi fundamental para segurar o resultado após defesas difíceis.

Lances de destaque

Arcanjo! Pablo apareceu livre para finalizar após toque de Cuello, mas o goleiro do Vitória chegou na hora certa para evitar a finalização do atacante.

Mycael quase entrega. O goleiro do Athletico perdeu a bola para Alerrandro, e Willian Oliveira ficou com a bola com grande chance de marcar, mas Mycael se redimiu ao fazer boa defesa.

1x0. Julimar avançou pela esquerda, levantou a cabeça e bateu cruzado na área. Ninguém apareceu para finalizar ou defender, e a bola parou direto no fundo do gol.

1x1. Empate relâmpago. Kaique Rocha bobeou e deixou a bola com Alerrandro. O atacante do Vitória dominou pela direita e finalizou com chute cruzado.

1x2. Em boa jogada coletiva do Vitória, Matheusinho finalizou forte, de primeira, após corta-luz de Alerrandro.

Não entra! Fernandinho chutou com direção certa, mas o chute foi bloqueado, e a bola ficou viva na área. Wagner Leonardo tirou em cima da linha e evitou o gol.

No travessão. Seria um golaço de fora da área de Carlos Eduardo, mas a bola explodiu na trave acima de Mycael.

Ficha Técnica

Athletico 1 x 2 Vitória

Campeonato Brasileiro -- 32ª rodada

Data e horário: 2 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gizeli Casaril

Cartões amarelos: Cuello (Athletico); Willian Oliveira, Lucas Arcanjo, Felipe Machado (Vitória)

Gols: Julimar (32'/1ºT), Alerrandro (33'/1ºT), Matheusinho (20'/2ºT)

Athletico: Mycael; Cuello (Leo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Erick (Fernandinho), João Cruz (Zapelli), Nikão e Julimar (Emerson); Pablo. Técnico: Lucho González

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Caceres (Willean Lepo), Edu (Zé Hugo), Néris e Wagner Leonardo; Lucas Esteves, William Oliveira, Ricardo Ryller (Felipe Machado) e Matheusinho; Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini