Arsenal perde para o Newcastle e pode deixar o G4 do Campeonato Inglês

Neste sábado, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Newcastle no St. James' Park, perdeu por 1 a 0 e pode sair do G4 da competição. Isak foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o revés, o Arsenal permaneceu com 18 pontos, na terceira colocação, à frente de Aston Villa (4º) e Chelsea (5º), que somam 18 e 17, respectivamente, mas ainda jogam nesta rodada e podem ultrapassar os Gunners. Já o Newcastle alcançou os 13 pontos, na décima posição.

O Arsenal volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando visita a Inter de Milão, no San Siro, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No domingo (10/11), às 11h, o Newcastle visita o Nottingham Forest, no City Ground, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Behind at the break - let's keep pushing, Gunners pic.twitter.com/8BBirtotK9 ? Arsenal (@Arsenal) November 2, 2024

Em jogo de poucas emoções, o primeiro e único gol foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela ponta direita, Gordon fez cruzamento e encontrou Isak, que antecipou à marcação na área e desviou de cabeça, no ângulo esquerdo de Raya, que nada pôde fazer.