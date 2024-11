Árbitro de Fluminense x Grêmio relata ofensas de Felipe Melo e Mário Bittencourt

O Fluminense empatou com o Grêmio nesta sexta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os cariocas próximos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa venciam a partida até os acréscimos, quando o árbitro marcou pênalti de Fábio em Arezo. Reinaldo cobrou para deixar o placar igual.

O lance irritou muito os tricolores. O zagueiro Felipe Melo foi expulso por fazer gestos de roubo ainda no gramado.

O árbitro Matheus Delgado Candançan foi o principal alvo de críticas. Na súmula da partida, ele destacou as ofensas de Felipe Melo e do presidente Mário Bittencourt, que o chamou de "horroroso, vagabundo, ladrão e sem vergonha".

Tanto Felipe Melo quanto Mário Bitencourt serão julgados pelas expulsões e podem ser punidos pelo STJD.

Com 37 pontos, o Fluminense segue em 12º na Série A, mas apenas três acima da zona de rebaixamento.