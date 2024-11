António diz que Deyverson queria jogar no Corinthians: 'Não depende de mim'

Do Zona Mista, do UOL

O técnico António Oliveira, que deixou o Corinthians no início de julho, revelou que indicou a contratação do atacante Deyverson para o Timão.

O que aconteceu

Deyverson, que até então estava no Cuiabá, foi um pedido do treinador português. Ele contou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que irá ao ar no canal do UOL Esporte no YouTube na próxima segunda-feira (4).

Apesar do desejo, António Oliveira não teve seu pedido atendido pela diretoria alvinegra. Ele disse que o jogador, que meses depois se transferiu para o Atlético-MG, tinha interesse em atuar pelo Timão e falou sobre o carinho pelo centroavante.

Claro que eu queria o Deyverson. Indiquei (contração do Deyverson). Não dependia de mim tomar uma decisão. É por isso que às vezes eu falo que é mais importante o clube do que propriamente situações. Hoje olhamos para o Deyverson e vai jogar a final da Libertadores, é decisivo no Cuiabá, no Palmeiras, no Atlético-MG, em qualquer equipe. Ele queria ir para o Corinthians, e nessa perspectiva não depende de mim. Como eu digo, às vezes não é só a questão técnica que está em cima da mesa. Portanto, não cabe a mim tomar uma decisão António Oliveira, ao UOL

Nos falamos muito por videochamadas, nós também temos uma ótima relação até familiar. Estou muito feliz por ele. Ele merece, é um menino do bem, tem as suas maluquices, mas faz parte, às vezes até são determinantes e estratégicas. desde que atrapalhe o adversário, não a nós. Ele é um jogador que num momento certo é decisivo, é fantástico, um jogador muito rápido, joga extremamente bem de cabeça, é um jogador extremamente agressivo na primeira linha de pressão, é um jogador que ajudou muito nos anos em que eu estive, em 22 e 23. No Cuiabá, foi determinante

