Alisson agrada em jogo-treino, mas São Paulo prega cautela com retorno

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Alisson participou do jogo-treino na última quinta-feira (31) contra o EC São Bernardo, mas seu retorno aos gramados ainda não tem data.

O que aconteceu

Alisson jogou os 45 minutos finais do duelo e teve bom desempenho. O técnico Zubeldía ficou contente com a atuação do jogador.

Ainda assim, a tendência é que Alisson não viaje para Salvador na partida da próxima semana contra o Bahia. O clube ainda avalia e não quer queimar etapas com o atleta.

Alisson já teria condições de ficar no banco de reservas, mas entre viajar até Salvador para não atuar ou ficar em São Paulo aprimorando a parte física, o Tricolor tende a optar pela segunda opção.

A decisão só será tomada mais perto da viagem, na segunda-feira. A evolução de Alisson nos próximos três treinos também pesará para a definição.

Alisson quer muito voltar a jogar ainda neste ano e Zubeldía está ansioso para contar com o meia. A data mais provável é a partida contra o Athletico-PR, no Morumbis, no dia 9.

Apesar da grave lesão, uma fratura no tornozelo, o meia deve voltar antes de completar um turno fora. Ele se lesionou contra o Grêmio, em 17 de julho, pela 17ª rodada.