Zé Roberto revela inspiração em Senna e declara torcida a Hamilton no GP de São Paulo

O ex-jogador Zé Roberto foi ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, nesta sexta-feira. Em conversa com a Gazeta Esportiva, o ex-meio-campista não escondeu a sua admiração pelo automobilismo.

O bicampeão da Copa América com a Seleção Brasileira, aliás, revelou que tem Ayrton Senna como inspiração. Em 2024, marca 30 anos que o piloto brasileiro morreu. Por isso, o GP de São Paulo está recheado de homenagens ao ídolo nacional.

"É um ambiente totalmente diferente. Sempre gostei muito de carros, desde moleque. Tive minhas realizações morando na Europa, comprando os carros que sempre gostei. Minha relação com a Fórmula 1 vem desde criança quando via o Ayrton Senna correr, pilotar. Faz 30 anos de sua ausência e eu continuo usando muito ele como exemplo para os atletas que trabalho", disse.

"Sou mentor de atletas de alta performance, sou palestrante... pós-carreira migrei para esse mercado. Então, nas palestras, uso muito o Ayrton Senna como referência para os jovens jogadores que têm o sonho de ter uma carreira vitoriosa", completou.

Zé Roberto ainda destacou a sua admiração por Lewis Hamilton, da Mercedes.

"Hoje, basicamente, estou aqui para prestigiar a Fórmula 1 no Brasil e talvez realizar o sonho de tirar uma foto com o Hamilton. Gosto muito dele, a torcida vai para ele 100%", finalizou.

O GP de São Paulo começou nesta sexta-feira, com o treino livre. Ainda nesta sexta, haverá a classificação sprint, às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.