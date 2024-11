Zagueira pede Palmeiras "100% concentrado" para semifinal do Paulista feminino contra a Ferroviária

Depois de um mês sem compromissos oficiais, a equipe feminina do Palmeiras entra em campo neste sábado para começar a definir a vaga na final do Campeonato Paulista. As Palestrinas enfrentam a Ferroviária, às 18h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo de ida da semifinal do Estadual.

O último jogo da equipe comandada pela técnica Camilla Orlando foi contra o Red Bull Bragantino, no fechamento da primeira fase da competição. Desde então, a equipe teve tempo para se preparar com foco nas Guerreiras Grenás. A zagueira Pati Maldaner, que disputou 25 jogos no ano, destacou o período de treinos e pediu foco da equipe desde o primeiro jogo.

"Foi importante ter um período maior para treinarmos e ajustar coisas que durante os jogos não conseguimos. Esperamos poder aplicar tudo aquilo que trabalhamos durante essas semanas, pois serão jogos muito difíceis que exigirão bastante da gente em vários sentidos. Então estamos nos dedicando muito pois queremos a classificação", disse.

Enquanto o @PaulistaoFem não volta, um #tbt da nossa caminhada até as semifinais só pra dizer que já estou com saudades! ?? E aí, #FamíliaPalmeiras, conta aqui pra mim qual é a sua partida favorita? ??#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/i1PAmFd1c7 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 31, 2024

"Jogos de ida e volta exigem que a gente esteja concentrada 100% em todos os tempos. O primeiro jogo é quando iremos começar a trilhar nosso caminho até a final, que é nosso objetivo, e buscaremos a vitória como sempre, é importante para nos dar confiança e levar a decisão no jogo de volta na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos com tudo", seguiu.

Palmeiras e Ferroviária possuem um retrospecto equilibrado. São sete vitórias para cada lado, além de sete empates. No último embate, na primeira fase do Estadual, as Palestrinas venceram por 3 a 2, no Jayme Cintra, em Jundiaí, com gols de Tainá Maranhão, Poliana e Brena Carolina.

A última vez que as Palestrinas disputaram uma final de Paulista feminino foi em 2022 e, na ocasião, venceu o Santos para ficar com o título.