Xavi barrou possível ida de Lamine Yamal ao PSG, diz jornal

O atacante Lamine Yamal é uma das estrelas do Barcelona. Na última segunda-feira, o atleta de 17 anos foi eleito o melhor jovem jogador do mundo pela revista France Football, durante a premiação do Ballon D'Or. Porém, a estrela do Barça quase foi parar no Paris Saint-Germain, mas uma intervenção de Xavi Hernández foi crucial para que isso não acontecesse.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, tudo começou quando Lamine Yamal possuía 15 anos. O PSG teria marcado o jogador naquela época, mandando até uma proposta oficial para o represente do atacante, Iván de la Peña.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Yamal já era tido como a principal joia de La Masia, a categoria de base do clube. Assim, o Barcelona tinha medo de perder o atleta de graça quando ele completasse 16 anos. Então, teria entrado em cena a figura do então técnico Xavi Hernández, que de acordo com o veículo espanhol, conversou com o jovem e o convenceu a não só renovar seu contrato, mas prometeu estreá-lo na equipe principal assim que tivesse chance.

No dia 29 de abril de 2023, aos 15 anos e 9 meses, Lamine Yamal estreou pelo time profissional do Barça, no Camp Nou, em um jogo contra o Real Betis. Seis meses depois, aos 16 anos, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o clube da Catalunha.

Nesta temporada, Lamine Yamal é um dos destaques do Barça, tendo marcado seis gols e dado sete assistências em 14 jogos pelo clube espanhol.