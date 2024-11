Vitor Roque se destaca no Betis, brilha na Copa do Rei e 'alivia' Barcelona

O atacante Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, fez dois gols na classificação da equipe na Copa do Rei da Espanha, e o bom momento do brasileiro alivia o clube catalão.

O que aconteceu

Vitor Roque vem ganhando ritmo e se destacando no Betis, objetivo inicial do Barcelona com o empréstimo.

O brasileiro saiu do banco para marcar dois gols na goleada do Betis sobre o Gévora, por 6 a 1, na primeira rodada da Copa do Rei.

Sem espaço na equipe culé com Xavi, o brasileiro se viu frustrado com os poucos minutos que recebia e o clube encontrou um destino.

O jovem foi alvo de diversos clubes na janela, mas para transferências definitivas, o que não agradou ao Barça. O empréstimo ao Betis foi a solução.

Adaptado, Vitor Roque começa a mostrar bom futebol e marcar gols, fazendo o Barcelona respirar aliviado com sua fase, que valoriza o jogador.

A imprensa espanhola repercute a boa fase do atacante e diz que "Vitor é um finalizador, um matador. Bola em seu pé, é chute ao gol sem pensar duas vezes", destacou o jornal 'Sport'