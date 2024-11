Vitão: Se Corinthians perder o Dérbi, nem São Jorge segura Ramón Díaz

O técnico Ramón Díaz não seguirá no Corinthians se a equipe for derrotada no clássico contra o Palmeiras, na próxima rodada do Brasileiro, opinou Vitor Guedes na live do clube desta sexta (1).

O colunista entende que o treinador não resistiria à pressão da torcida no caso de um resultado negativo.

Espero pelo menos um empate contra o Palmeiras. Apesar de achar que o Ramón não tem condições de treinar o Corinthians, acho que ele seguirá técnico na terça-feira. Acho que o Corinthians não perde. Agora, se perder, nem que São Jorge desça na Terra, ele não tem como ficar no Corinthians.

Vitor Guedes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.