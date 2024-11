Vice da Mancha foi identificado em emboscada por vídeo e roupa camuflada

O vice-presidente da Mancha Verde, Felipe Matos dos Santos, conhecido como Fezinho, foi identificado na emboscada à Máfia Azul por causa de sua roupa.

O que aconteceu

Fezinho foi reconhecido por meio de gravações usando uma vestimenta camuflada. Ele foi flagrado por imagens de câmeras de monitoramento em um estacionamento nos arredores do local do ataque, em Mairiporã (SP).

Fezinho foi identificado pelas autoridades; ele aparece camuflado pouco antes de emboscada Imagem: Reprodução

O vídeo foi feito cerca de uma hora e meia antes da emboscada. Às 5h (de Brasília) do último domingo, (27), cerca de 150 indivíduos interceptaram dois ônibus de cruzeirenses na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias.

Felipe foi classificado por ter "grau de periculosidade". As autoridades o tratam como uma "liderança em constante crescimento" e envolvido em "ações criminosas" em que a torcida organizada está envolvida.

Pode-se observar pelas imagens do local dos fatos que não resta dúvidas nas câmeras de monitoramento do estacionamento em Mairiporã que Felipe estava no local e também foi um dos líderes do planejamento da ação delituosa. Fezinho demonstra um grau de periculosidade e liderança em constante crescimento assim como Jorge nas ações criminosas em que a torcida está envolvida.

Relatório de investigação da polícia

Felipe Matos dos Santos, o Fezinho, é vice-presidente da Mancha Verde Imagem: Reprodução

Felipe tem inquérito policial sendo apurado por crimes previstos na Lei Maria da Penha e também por crimes no âmbito esportivo. Ele está sendo investigado por violência doméstica e por promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos, entre outros crimes.