Veja quanto o Corinthians recebeu de premiação com campanha na Copa Sul-Americana

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana na última quinta-feira, após ser eliminado pelo Racing-ARG em Avellaneda. Com a participação até a semifinal, o Timão recebeu US$ 3,4 milhões (R$ 19,5 milhões) em premiação da Conmebol.

O alvinegro teve bom desempenho na fase de grupos e liderou sua chave, ficando à frente de Racing-URU, Argentinos Juniors e Nacional-PAR. No mata-mata, o Corinthians passou por Red Bull Bragantino (oitavas) e Fortaleza (quartas). Na semi, a equipe comandada por Ramón Díaz foi superada pelo Racing-ARG, com empate em Itaquera e derrota em solo argentino.

Em caso de título da Sul-Americana, o Corinthians receberia US$ 6 milhões (R$ 35 milhões) como premiação. Caso fosse vice-campeão, ficaria com US$ 2 milhões (R$ 11,6 milhões).

A campanha do Corinthians no torneio continental superou a previsão esportiva traçada pela diretoria no início do ano, que era chegar às oitavas de final.

O montante arrecadado com a participação na Sul-Americana foi importante para o Corinthians, que atravessa grave crise financeira. Agora, a equipe concentra todas as suas atenções na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No início do ano, a diretoria projetou a 7ª posição na liga nacional. Atualmente, o time se encontra em 15º, a um ponto do Z4.

Na próxima segunda-feira, o Corinthians recebe o Palmeiras na Neo Química Arena, pela 32ª rodada.