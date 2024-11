Veiga vai à Interlagos e torce pelo palmeirense Norris: "Gosto de estar aqui"

Nesta sexta-feira, Raphael Veiga compareceu no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, para prestigiar o GP de São Paulo. O meio-campista do Palmeiras conversou com a Gazeta Esportiva e falou sobre o seu gosto pelo automobilismo.

"Gosto muito de estar aqui, gosto de esportes. Sou fã de automobilismo, gosto bastante. Aprendi a gostar com meu pai por causa do Senna... completa 30 anos de Senna. Estou muito feliz de estar aqui, espero desfrutar bastante", disse.

Veiga ainda revelou que vai torcer por Lando Norris na corrida de domingo. O piloto da McLaren, que está na vice-liderança da Fórmula 1 de 2024, é torcedor do Palmeiras e tem uma boa relação com o clube.

O britânico já marcou presença no Allianz Parque em mais de uma oportunidade. Ano passado, ele foi para o desfile dos pilotos usando uma camisa do Verdão.

O GP de São Paulo começou nesta sexta-feira, com o treino livre. O grande destaque, aliás, foi Lando Norris. O automobilista da Mercedes foi o mais rápido.

Ainda nesta sexta-feira, haverá a classificação sprint, às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.