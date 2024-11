Vasco terá desafios pesados no mês de novembro: veja os jogos no Brasileirão

Em nono lugar no Brasileirão 2024, o Vasco ainda sonha com a possibilidade de disputar a Libertadores do próximo ano. Para isso, necessita de uma sequência de resultados positivos, mas a missão não será fácil considerando os desafios de novembro.

O Vasco tem programado quatro jogos para este mês. Três deles serão contra adversários que aparecem na parte de cima da classificação do Brasileirão.

O primeiro será na terça-feira contra o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, casa do rival. Depois, enfrentará o Fortaleza, também como visitante, no dia 9. Na sequência, jogará contra o Internacional, em São Januário, provavelmente no dia 20, no único compromisso em casa no mês.

O último duelo programado para novembro é contra o Corinthians. A partida, na Neo Química Arena, em São Paulo, está prevista para o dia 24.