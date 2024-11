Troféu do GP de São Paulo poderá ser 'vestido' e tem luz que imita chuva

Do UOL, em São Paulo

O troféu que será entregue aos pilotos do pódio do GP de São Paulo de Fórmula 1, que ocorre neste domingo (3), traz formato inovado e um toque de tecnologia inspirada nas cores do Brasil.

Veja detalhes

O acessório é redondo, como um grande anel, e pode "ser vestido" pelo piloto diante de seu design incomum. O objeto foi projetado pela Lenovo em parceria com a Pininfarina.

O formato tem inspiração na bandeira do Brasil. O azul, que evoca o céu e os rios, e o verde, relativos à flora nativa do país, fazem das cores do troféu.

A honraria também faz referência a antigos campeões olímpicos e aos pilotos da década de 80, que eram premiados com louros após as provas.

A tecnologia aparece com um sensor de proximidade que imita a chuva: o troféu tem um padrão de luz que acende quando o vencedor "veste" o acessório em seu pescoço.

A coroação com a novidade deve ocorrer por volta das 16h do domingo (3), já que a prova terá início a partir das 14h. Os horários são os de Brasília.