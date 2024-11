Sem Neymar, quem são as possíveis novidades na lista de Dorival na seleção

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anuncia nesta sexta-feira (1), às 15h, a última lista de convocados de 2024. A missão é enfrentar Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa.

O que aconteceu

O ambiente nunca esteve tão propício para Dorival Júnior repetir a maioria da convocação.

A seleção vem de uma sequência de duas vitórias - contra Chile e Peru -, algo que não acontecia desde os dois primeiros jogos com Fernando Diniz, em setembro de 2023.

Já se sabe que não haverá Neymar. O craque é assunto para 2025, já que só atuou por meia hora no Al Hilal após completar a recuperação da grave lesão no joelho esquerdo que o tirou do futebol por pouco mais de um ano.

Ao mesmo tempo, tem gente importante de volta e Vini Jr. é o principal nome. O atacante do Real Madrid foi cortado da outra convocação por lesão. O time ganhou sem ele. E agora Dorival vai precisar fazer com que o Brasil jogue bem também com seu jogador mais badalado no momento.

Na contramão da volta de Vini Jr está a interrogação sobre Savinho. O atacante do Manchester City machucou o tornozelo na derrota para o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa.

Estêvão vive a expectativa pelo retorno. O jovem atacante do Palmeiras ficou fora da última lista por causa de um problema muscular.

O goleiro Alisson, do Liverpool, é desfalque certo, assim como o zagueiro Bremer. O também zagueiro Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana devem retornar.

Outra interrogação é Danilo. O lateral-direito da seleção não vive bom momento como zagueiro na Juventus e se tornou reserva de Dorival na última data Fifa.

A convocação também vai ser uma resposta à recente recuperação de Casemiro no meio-campo do Manchester United. O volante perdeu espaço nessa renovação brasileira, viveu baixa no clube inglês, mas vem de uma sequência de três gols em dois jogos.

E Endrick?

Vale ficar de olho no que Dorival fará em relação à posição de centroavante. Igor Jesus foi titular nos últimos dois jogos. Mas a alternativa a ele — Endrick — não atua no Real Madrid há mais de um mês.

Na seleção, Dorival já deixou claro que a falta de minutos pode atrapalhar o jovem atacante. Além disso, a característica que Endrick aporta na função de 9 não é a preferida do técnico para o Brasil no momento.

Pesa a favor de Endrick a baixa concorrência. Pedro e João Pedro estão lesionados, enquanto Gabriel Jesus e Richarlison são reservas e Evanilson não se firmou.

O laboratório de Dorival

O técnico da seleção brasileira já convocou 49 jogadores em quase 11 meses de trabalho.

12 atletas estiveram em todas as listas do treinador: Ederson, Bento, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr., Rodrygo, Endrick e Savinho. Desses, Savinho não deve estar à disposição dessa vez.

Pelo desempenho e histórico recentes, é possível dizer que há 18 prováveis convocados: Ederson, Bento, Vanderson, Abner, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá, Rodrygo, Igor Jesus, Luiz Henrique, Raphinha e Vini Jr.

Weverton, Danilo, Gabriel Martinelli, Andreas Pereira, Estêvão e Endrick estão bem cotados. Dentre os que já foram convocados por Dorival, Casemiro e João Gomes vivem bons momentos e tentam convencer o comandante.

Outros lembrados por Dorival em listas anteriores agora aparecem com menos chances. São os casos de Léo Jardim, Rafael, William, Wendell, Alex Telles, Ayrton Lucas, Fabricio Bruno, Murilo, Douglas Luiz, Éderson, Pepê, Lucas Moura, Matheus Pereira, Galeno, Richarlison e Evanilson. Yan Couto, Pablo Maia, Pedro e João Pedro estão lesionados.