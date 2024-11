Sem Neymar e Endrick, Dorival convoca Seleção para jogos contra Venezuela e Uruguai; veja lista

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ao todo, o treinador chamou 23 jogadores. Neymar, recuperado da lesão no joelho e que já voltou a jogar no Al-Hilal, não está na lista. Já Estêvão, do Palmeiras, voltou a ser convocado. Ele ficou de fora da última convocação em função de um problema físico.

Outra novidade é a presença do zagueiro Murillo, ex-Corinthians que atualmente atua pelo Nottingham Forest. Uma outra ausência sentida é a de Endrick, do Real Madrid.

O Brasil encara a Venezuela no dia 14 de novembro (uma quinta-feira), no Monumental de Maturín. A partida ocorre a partir das 18h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o Uruguai cinco dias depois, em uma terça-feira. A partida, que será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador, está agendada para as 21h45.

A Seleção Brasileira ganhou um respiro por conta das últimas vitórias na Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe ganhou do Chile em Santiago, de virada, por 2 a 1, e, no jogo seguinte, goleou o Peru em Brasília, por 4 a 0.

Com os resultados, o Brasil subiu para a quarto lugar da tabela, com 16 pontos. O líder é a Argentina, com 22. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

Veja abaixo a lista do técnico Dorival Júnior:

Goleiros



Bento (Al-Nassr)



Ederson (Manchester City)



Weverton (Palmeiras)

Laterais



Danilo (Juventus)



Vanderson (Monaco)



Abner (Lyon)



Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros



Éder Militão (Real Madrid)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Marquinhos (Paris Saint-Germain)



Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas



André (Wolverhampton)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Andreas Pereira (Fulham)



Gerson (Flamengo)



Lucas Paquetá (West Ham)



Raphinha (Barcelona)

Atacantes



Estêvão (Palmeiras)



Igor Jesus (Botafogo)



Luiz Henrique (Botafogo)



Savinho (Manchester City)



Rodrygo (Real Madrid)



Vinícius Junior (Real Madrid)