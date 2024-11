São Paulo tem negociação adiantada por novo patrocinador para fechar camisa

O São Paulo tem negociações avançadas para fechar mais um patrocinador e fechar a camisa para a temporada 2025.

O que aconteceu

O Tricolor tem conversas adiantadas e está otimista em anunciar o novo patrocinador para a propriedade das mangas. O clube trabalha com o anúncio para janeiro de 2025.

A empresa ainda é mantida em sigilo. Seria o sétimo patrocinador do uniforme do Tricolor.

O São Paulo tem a Superbet como patrocinadora máster que também estampa as costas com vínculo até o final de 2026. Mesmo prazo do vínculo com a Viva Sorte, que aparece nas omoplatas da camisa.

O contrato mais longo é o da Ademicon, que foi recentemente renovado até 2030. Já a Blue Saúde, que aparece na barra traseira, tem vínculo até o final de 2025.

Duas marcas tem vínculo somente até o final do ano: a Konami, dentro dos números do uniforme, e a ABC da Construção, que estampa o calção. O São Paulo está em conversas com ambas para estender o contrato.