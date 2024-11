São Paulo ganha folga antes de concluir preparação para duelo decisivo com o Bahia

O São Paulo ganhou a sexta-feira de folga antes de entrar na reta final de preparação para o confronto direto com o Bahia de Rogério Ceni, na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía vem tendo dez dias sem partidas oficiais para trabalhar com seu elenco e descansar seus jogadores. Neste intervalo, o São Paulo fez um jogo-treino contra o São Bernardo, na última quinta-feira, e venceu por 5 a 0, dando minutos aos atletas utilizados com menos frequência, enquanto os considerados titulares trabalharam em um outro gramado.

O São Paulo fará mais três treinos antes de enfrentar o Bahia. O elenco se reapresenta neste sábado, no CT da Barra Funda, e trabalhará também no domingo e segunda-feira, dia da viagem a Salvador para mais um compromisso no Campeonato Brasileiro.

Alisson, que participou dos 45 minutos finais do jogo-treino desta quinta-feira contra o EC São Bernardo, tem grandes chances de voltar a ser relacionado por Zubeldía após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito. O retorno do volante sequer era cogitado inicialmente, mas, contra todos os prognósticos, ele está liberado para atuar.

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. O Bahia aparece logo atrás, em sétimo, com 46 tentos. Vencer o duelo da próxima terça-feira fará com que o Tricolor abra oito pontos para um concorrente direto na briga por uma vaga na Libertadores. Por isso, o jogo na Arena Fonte Nova tem caráter de decisão para ambos os lados.