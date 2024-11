Santos x Vila Nova: veja onde assistir ao jogo pela 35ª rodada da Série B

Nesse sábado, o Santos enfrenta o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. O confronto está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília).

O duelo terá transmissão da TV Tribuna, do Sportv e do Premiere. O torcedor também pode acompanhar o embate por meio do lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

Para confirmar o acesso, o Santos precisa vencer o Vila Nova com o apoio do seu torcedor. Além disso, o Ceará não pode ganhar o Avaí, às 18h30 desse domingo, na Arena Castelão.

Com 62 pontos, o Peixe é o líder isolado da Série B. Já o time goiano se encontra na sexta colocação, com 52 unidades conquistadas.