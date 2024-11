Santos x Vila Nova: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

O Santos tem um jogo decisivo pelo retorno à Primeira Divisão neste sábado. O Peixe enfrenta o Vila Nova a partir de 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela abertura da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro pode assegurar o acesso nesta rodada. Para isso, precisa vencer a partida e torcer por um tropeço do Ceará diante do Avaí, no domingo.

A equipe paulista lidera a tabela da Segunda Divisão, com 62 pontos. Na última rodada, superou o Ituano em Itu, por 2 a 0.

O técnico do Santos, Fábio Carille, conta com um retorno importante no gol: o goleiro Gabriel Brazão está de volta ao time após cumprir suspensão. O zagueiro Luan Peres, desfalque nos últimos jogos, treinou com o grupo no CT e pode voltar ser relacionado após o estiramento muscular na região intercostal esquerda, mas ainda é dúvida.

O mesmo se aplica a Miguelito, que busca a sua melhor forma física após uma infecção gastrointestinal. Já o zagueiro Jair, que trata uma inflamação do músculo do quadril direito, é baixa para Carille.

Do outro lado, o Vila Nova vem de uma dura derrota para o Avaí, por 3 a 0. O time goiano é o sexto colocado, com 52 pontos, e ainda sonha com o acesso.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X VILA NOVA

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 2 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso (Luan Peres), Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva.



Técnico: Fábio Carille

VILA NOVA: Dênis Júnior; Alex Silva, Jemmes, Vanderley e Éric Davis; Cristiano, João Lucas e Igor Henrique; Emerson Urso, Júnior Todinho e Alesson.



Técnico: Thiago Carvalho