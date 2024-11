Romero vive jejum no Corinthians no momento mais decisivo da temporada

O atacante Ángel Romero vive uma seca de gols pelo Corinthians. Sem marcar há sete jogos, o paraguaio enfrenta um jejum no momento mais decisivo da temporada do Timão até aqui. Com o jogador de 32 anos em campo, o clube do Parque São Jorge foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing-ARG nesta quinta-feira e na próxima segunda possui um Derby contra o Palmeiras.

A última vez em que Romero marcou um gol foi na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0 no dia 24 de setembro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o paraguaio sequer participou de um dos dez tentos do Corinthians no período.

Antes do jejum, Romero vivia uma grande fase, chegando a ter cinco gols em seis jogos pelo Corinthians: um gol contra o Flamengo, um gol contra o Juventude, dois gols contra o Atlético-GO e um gol contra o Fortaleza.

Romero está em seu último ano de contrato com o Corinthians e ainda não renovou seu vínculo com o Timão. Antes do duelo decisivo contra o Racing nesta quinta-feira, o atacante evitou falar sobre uma possível renovação com o clube alvinegro.

Agora, o Corinthians volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do clube do Parque São Jorge na competição é nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 35 pontos em 31 partidas, o Timão é o 15° colocado do torneio.