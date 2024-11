Reinaldo destaca "mérito" do Grêmio em empate com o Fluminense e critica arbitragem

Em duelo movimentado, Fluminense e Grêmio empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol de empate no fim, Reinaldo, lateral esquerdo da equipe gaúcha, destacou o comprometimento de seus companheiros e celebrou o ponto conquistado fora de casa.

"Muito importante esse empate. Conseguimos sair na frente, tomamos a virada e conseguimos buscar o empate. Mérito da equipe de não ter desistido, conseguimos somar esse um ponto para manter a distância deles, que estão lá atrás. Sabemos que é um campeonato muito difícil, vamos buscar para estar somando os pontos", disse Reinaldo. O jogador converteu um pênalti nos acréscimos da etapa final.

Reinaldo também falou a respeito da reclamação dos jogadores em relação ao árbitro Matheus Delgado Candançan. Para o lateral esquerdo, a arbitragem errou em alguns lances durante o duelo disputado no Maracanã.

"É normal essa reclamação deles. Eu tenho certeza se a gente tivesse saído com resultado adverso, a gente iria reclamar também, porque para a equipe deles sair em uma subistituição demora muito. Ele não deu amarelo em alguns (jogadores). O Keno mesmo que era para sair rápido, não saiu, saiu andando. Tenho certeza que se a gente não tivesse conseguido esse empate, a gente ia reclamar também, porque a equipe deles fez muita cera depois do 2 a 1", pontuou.

"Mas, graças a Deus, em uma bela cobrança de pênalti, eu consegui empatar o jogo e somar esse ponto muito importante", concluiu.

Na 33ª rodada, o Fluminense visita o Internacional, na próxima sexta-feira, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Grêmio encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Com o resultado, os gaúchos foram a 39 pontos e seguem na 11ª posição. Já os cariocas foram a 37, logo atrás na classificação do Campeonato Brasileiro.