Polícia cumpre mandados contra Mancha e faz primeiras apreensões

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na manhã desta sexta (1) os mandados de prisão e de busca e apreensão contra lideranças da Mancha Verde na investigação da emboscada À Máfia Azul, organizada do Cruzeiro.

O que aconteceu

Policiais saíram ainda na madrugada para realizarem os mandados. A Justiça decretou as prisões e a busca e apreensão na última quarta (30).

Duas viaturas voltaram ao prédio do Dope por volta das 6h20 (de Brasília) com os primeiros materiais apreendidos. Os agentes tiraram dois malotes do interior dos veículos. O conteúdo ainda não foi revelado.

São cumpridos seis de prisão e dez de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos. Os policiais tentam localizar celulares, computadores, roupas e armas usadas no ataque aos ônibus, além de três veículos identificados na cena do crime.

Um dos mandados de busca e apreensão foi realizado na sede da Mancha. Imagens gravadas por cinegrafistas mostram policiais entrando no local.

Os seis integrantes da Mancha com mandados de prisão são o presidente Jorge Luis Sampaio Santos, o vice Felipe Matos dos Santos , conhecido como, Fezinho, e outros quatro integrantes ligados à diretoria. A prisão temporária foi solicitado pela polícia e endossada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Os mandados são de prisão temporária por 30 dias. O relatório da investigação policial apontou o presidente da Mancha como o "mentor intelectual e principal interessado" na ação, considerada um revide de confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022. Já os demais foram identificados por gravações ou tiveram participação na emboscada indicada por seus carros sendo flagrados nos arredores da ataque por câmeras de monitoramento.

Todos eles foram enquadrados pela polícia nos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

A investigação

O incidente que aconteceu no início da manhã de domingo (27) envolveu cerca de 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Mairiporã (SP), que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Uma parte dos responsáveis pelas agressões que mataram um homem e feriram outros 17 foi identificada pela Polícia Civil do estado de São Paulo através da emissão de sinais dos celulares dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança da rodovia.

A investigação está sob responsabilidade da Drade (Delegacia de Repressão as Delitos de Intolerância Esportiva) para a identificação e responsabilização dos envolvidos.

A emboscada

A emboscada deixou um morto e 17 feridos na madrugada do domingo (27). Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

José Victor Miranda, de 30 anos, morreu anos após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro.

Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro. Eles foram surpreendidos pelos palmeirenses que carregavam artefatos como barras de metal e madeira e atearam fogo no ônibus em que estavam.

As agressões começaram por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã.

Mancha se pronuncia

Na última segunda (28), a Mancha emitiu comunicado e negou qualquer participação na emboscada. A organizada disse que vem sendo "apontada injustamente" de envolvimento no caso, que classificou como "fatídico e lamentável".

A torcida organizada afirmou que não pode ser responsabilizada por "ações isoladas de 50 torcedores". A Mancha afirmou que conta com mais de 45 mil associados e repudiou o ocorrido, ressaltando que é contrária a atos de violência, e também se colocou à disposição das autoridades.

A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na Rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27). O incidente resultou tragicamente na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos. Lamentamos profundamente mais esse triste acontecimento e manifestamos nossa solidariedade e demonstramos nosso consternamento aos familiares da vítima, repudiando com veemência tais atos de violência.

Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores, que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos.

A Mancha Alvi Verde repudia toda e qualquer forma de violência e reafirma seu comprometimento e compromisso com a segurança e a convivência pacífica entre torcedores. Estamos à disposição das autoridades para colaborar plenamente com as investigações, auxiliando na identificação e punição dos responsáveis por mais esse fatídico e lamentável episódio ocorrido na madrugada desse domingo.