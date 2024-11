Palmeiras: Quem são as promessas que disputam título do Brasileiro Sub-17

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras sub-17 faz uma boa campanha no Brasileirão da categoria nesta temporada e disputa a final em jogo único contra o Fluminense, nesta sexta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão conquistou as duas últimas edições.

A equipe comandada pelo técnico Gustavo Almeida está invicta na competição (13 jogos, 11 vitórias e 2 empates), é dona do melhor ataque (32 gols marcados, média de 2,4 gols por jogo) e da melhor defesa (apenas 8 gols sofridos). O UOL listou algumas promessas dessa equipe para o torcedor palmeirense ficar de olho. Confira:

Marcus Vinnícius

Marcus Vinnicius tem 16 anos e joga como lateral esquerdo no time sub-17 do Palmeiras Imagem: Jhony Inácio/Reprodução

Natura de Goiânia (GO), o lateral-esquerdo de 17 anos chegou ao Palmeiras após se destacar na base do Goiás — Atlético-MG, Flamengo e Inter também tentaram ficar com o atleta, mas ele optou pelo Alviverde.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional com o clube até 30 de junho de 2026 com uma multa rescisória milionária: 100 milhões de euros (R$ 627 milhões na cotação atual). Ele disputou 23 partidas pelo time sub-17 na atual temporada.

O jornal espanhol As publicou uma matéria afirmando que clubes da Inglaterra, da Itália e de Portugal acompanham de perto o desenvolvimento do atleta.

Erick Belé

Erick Belé em ação pelo Palmeiras sub-17 no jogo contra o Botafogo pela semifinal do Brasileirão da categoria Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O jovem de 17 anos é um meia que se destaca pelo alto número de gols. Em 2023, Erick disputou 38 jogos pelo time sub-17 e marcou 20 gols. Na atual temporada são 22 e jogos e 8 gols. Ele já disputou 6 partidas pelo time sub-20 e deve ser promovido para a última etapa da base no ano que vem.

Erick é considerado um dos jovens mais promissores dessa geração palmeirense. Natural de Flores da Cunha (RS), o garoto está no Palmeiras desde 2018.

Em junho, a agência de notícias italiana Ansa publicou a informação de que um agente italiano certificado pela Fifa esteve no Brasil para fazer um relatório sobre o jogador.

Antônio Marcos

Antônio Marcos comemora gol marcado contra o Botafogo na semifinal do Brasileirão sub-17 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O atacante é mais um jovem de 17 anos que já disputou partidas pelo time sub-20. Em 2024, Antônio tem 28 partidas e 13 gols pelo time sub-17, já no sub-20 são 4 jogos e 1 gol.

Natural de Poção das Pedras (MA), o garoto chegou ao Palmeiras após se destacar na base do Retrô-PE.

Ele também assinou com o Palmeiras nos mesmos moldes de Marcus Vinnicius: com multa de 100 milhões de euros.

Murilo Dourado

Murilo Dourado comemora gol marcado pelo Palmeiras sub-17 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O atacante é o principal goleador do time sub-17 na temporada com 18 gols em 26 jogos. Ele também já fez três jogos no time sub-20 e é visto como um grande nome para o futuro.

Murilo foi o herói da classificação palmeirense para a final na vitória por 2 a 1 de virada contra o Botafogo na semifinal. Ele nasceu em Panorama (SP) e chegou ao Palmeiras com apenas 12 anos.