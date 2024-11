Palmeiras faz treino técnico e pode ter novidade para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

O Palmeiras deu sequência ao período de preparação que antecede o clássico contra o Corinthians. Na manhã desta sexta-feira. O clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para acontecer na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena (SP).

Primeiro, os jogadores participaram de uma atividade um aprimoramento de saídas de bola, marcações, balanços, construções de jogadas e movimentações específicas e, em seguida, realizaram treino técnico, com duas equipes com poucos toques na bola por atleta.

Para o Derby, o técnico Abel Ferreira pode ter novidade na equipe. O zagueiro Murilo recuperou-se de lesão na coxa direita e deu início ao processo de transição física na última quinta-feira. No treino desta sexta, o camisa 26 também fez atividade em campo e tem a expectativa de voltar a ser relacionado.

Além disso, a equipe conta com os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que cumpriram suspensão automática no confronto contra o Fortaleza. Por outro lado, ainda terá os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).

O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 61 pontos, três atrás do Botafogo. O Corinthians, por sua vez, está na 15ª posição, com 35 pontos.