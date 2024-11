Onde vai passar Fluminense x Grêmio? Como assistir ao vivo com imagens

Fluminense e Grêmio se enfrentam hoje (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O confronto vale uma posição na tabela do Brasileirão. O Fluminense é o 13º colocado, com 36 pontos, enquanto o Grêmio está na 11ª posição, com dois pontos a mais.

O Flu tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior para se afastar mais da zona do rebaixamento. O Tricolor carioca acabou superado por 2 a 1 pelo Vitória em confronto direto.

Já o Tricolor gaúcho que vencer a segunda seguida. Na rodada passada, o time de Renato Gaúcho ganhou do Atlético-GO por 3 a 1.

Fluminense x Grêmio -- Campeonato Brasileiro