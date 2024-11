Norris lidera treino livre do GP de São Paulo; Verstappen fica em 15º

Está dada a largada do GP de São Paulo de 2024. Nesta sexta-feira, foi realizado o treino livre no Autódromo José Carlos Pace. O mais rápido foi Lando Norris, da McLaren, com 1m10s610. O britânico é o vice-líder da Fórmula 1 e tenta encurtar a diferença para Max Verstappen neste final de semana.

Na segunda colocação ficou George Russell, da Mercedes, com 1m10s791. O terceiro foi Oliver Bearman, com 1m10s805. O piloto da Haas substituiu Kevin Magnussen, que ficou doente.

Max Verstappen, que tenta encerrar um jejum de 10 corridas sem vitória, ficou apenas em 15º, com 1m11s712. O neerlandês chegou a liderar o treino em certo momento, mas não conseguiu manter.

Lewis Hamilton ficou logo atrás, em 16º, com 1m11.754. O piloto da Mercedes, que dirigirá a McLaren MP4/5B do segundo título de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990, neste sábado, utilizou um capacete com a bandeira do Brasil.

Punido!



A FIA confirmou que Verstappen mudou um componente no ICE (motor de combustão interna) pela sexta vez para este evento. Desta forma, ele será punido com cinco posições no grid de largada para a corrida de domingo.

Essa foi a primeira exibição dos pilotos no GP de São Paulo de 2024. Às 15h30, eles voltam para a pista para a classificação sprint. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.