Mauro Cezar: Depay sozinho não vai resolver em um Corinthians mal treinado

Memphis Depay não vai resolver sozinho os problemas do Corinthians de Ramón Díaz, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola desta sexta (1º).

O atacante deu passe de calcanhar para o gol de Yuri Alberto contra o Racing, mas o Timão tomou a virada e foi eliminado da Sul-Americana.

Depay é ótimo jogador, não surpreende ninguém. A bola do gol [contra o Racing na eliminação da Sul-Americana], é isso que se espera dele. Mas o Depay sozinho não vai resolver.

Você põe o Depay no Palmeiras, no Botafogo, no Atlético-MG, é uma coisa; no Corinthians é outra. Você põe num time forte, organizado, ele vai render muito mais. Mauro Cezar

Para o colunista, o Corinthians mostrou mais uma vez que é um time frágil e mal treinado sob o comando de Ramón Díaz.

No Corinthians, o Memphis consegue fazer algum brilhareco e poderia ter decidido, mas fica dependendo do dia do jogo, de uma inspiração, porque não existe estrutura como time.

O time do Corinthians é muito frágil, muito mal treinado. O trabalho do Ramón Díaz foi fraco no Vasco, escapou sabe-se lá como do rebaixamento, e agora é a mesma coisa. Mauro Cezar

Se perder o Dérbi, Ramón Díaz vai cair, diz Arnaldo Ribeiro

O clássico contra o Palmeiras é decisivo para a permanência de Ramón Díaz no comando do Corinthians, avaliou Arnaldo Ribeiro.

Se segunda-feira perder para o Palmeiras, ele cai. É jogo que derruba técnico

Os outros times que entraram na zona de rebaixamento trocaram seus técnicos no desespero — o Bragantino anunciou ontem o Seabra, o Juventude já tinha trocado de técnico. Se o Corinthians perder, o Ramón Díaz vai cair. Arnaldo Ribeiro

Veja o comentário:

