Marinho responde provocação de Cacá após eliminação do Corinthians para o Racing: "Pode chorar"

O atacante Marinho, do Fortaleza, provocou o zagueiro Cacá após a eliminação do Corinthians para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana. O beque brincou com o jogador ex-Santos após a vitória do Timão contra o Leão do Pici, na fase anterior do torneio.

"K (contra o Flamengo), K (contra o Racing). Usando tua frase comigo, pode chorar", escreveu Marinho no Instagram, marcando o usuário de Cacá na publicação.

Na zona mista, após a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 3 a 0 na volta das quartas de final do torneio continental, Cacá provocou: "Pode chorar, Marinho, pode chorar". O beque falou isso em resposta a uma entrevista de Marinho, após a vitória do Timão no jogo de ida, por 2 a 0.

"A gente sabe que o Corinthians, independentemente da fase no Brasileiro, vinha jogar sem compromisso aqui. Se eles fossem desclassificados, iam dizer que o foco estava no Brasileiro. Jogam a responsabilidade para nós e a gente tinha que entender isso", disse Marinho na ocasião.

"Mas é mole falar depois do jogo. A gente sabia que seria difícil. Eles vieram jogar...fazer um jogo qualquer. A gente tinha que colocar esse jogo na mão e tomado conta. Se tivesse aproveitado melhor, encurralado o Corinthians, teríamos tido mais oportunidades", complementou o ponta.

O Corinthians começou bem a partida contra o Racing e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Pouco tempo depois, o atacante holandês serviu Garro, que cara a cara com Arias, chutou em cima do arqueiro.

Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, os argentinos viraram com dois gols do meia Quintero. O primeiro de pênalti e o segundo oriundo de arremesso lateral.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.

Assim, o Corinthians se despediu da Sul-Americana, enquanto o Racing avançou para enfrentar o Cruzeiro na final. A grande decisão está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.