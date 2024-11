Mallorca perde para o Alavés e desperdiça chance de entrar no G4 do Campeonato Espanhol

Nesta sexta-feira, o Alavés recebeu e venceu o Mallorca na abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio de Mendizorroza, os mandantes saíram com a vitória por 1 a 0, com gol de Jon Guridi na reta final do jogo.

A derrota quebra o ânimo dos visitantes, que têm um bom início de La Liga e entrariam no G4 da competição com uma vitória. Com a derrota, o Mallorca fica em sétimo lugar, com 18 pontos. Já os três tentos são importantes para o Alavés se afastar da zona de rebaixamento, chegando aos 13 e ocupando a 12ª colocação. O Las Palmas, com nove pontos, abre o Z4.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Mallorca recebe o Atlético de Madrid, no dia 10 de novembro, às 12h15 (de Brasília), em duelo importante na parte alta da tabela. O Alavés, por sua vez, terá duelo difícil fora de casa contra o terceiro colocado Villarreal, no dia 9, às 12h15.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RCDMALLORCA (@rcdmallorcaoficial)

Aos 30 minutos do segundo tempo, Tenaglia cruzou rasteiro para a área e Mascarell afastou mal, mandando a bola no pé de Guridi, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e dar a vitória ao Alavés.